مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله وكواليس الحلقة السابعة والثامنة

ساعات قليلة وتنطلق أحداث الحلقتين السابعة والثامنة من أحداث مسلسل حالة خاصة ، والذي يعد واحد من أهم المسلسلات المعروضة هذه الفترة نظرًا لما يقدمه من حالة كوميدية ممزوجة بجانب تشويقي، بالإضافة إلى جانب اجتماعي مميز يكمن في الحديث عن بعض المفاهيم المغلوطة حول حالة التوحد التي تدخل عقلية الأفراد.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

العمل من المنتظر أن يتم عرضه غدًا الأربعاء في تمام الساعه الثانية عشر صباحا في مطلع الدقائق الاولى من يوم الخميس، وهو العمل الذي يعرض على منصة واتش ات بشكل حصري وانطلق عرضه لاول مرة من ثلاثه اسابيع لاقى خلالهما مشاهدة مرتفعه للغاية.

كان قد تم عرض ستة حلقات إلى وقتنا الحالي على ان يتم عرض اربع حلقات اخرى اولهما الخميس المقبل والخميس الذي يليه سوف يشهد اخر حلقتين في العمل الذي يعرض على منصة واتش ات بشكل أسبوعي.



قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول مسلسل حالة خاصة قصة إثبات نظرية أن لكل مجتهدا نصيب مهما كانت ظروف الشخص، فالاجتهاد يجعلك أفضل وتصل بالسعي إلى أعلى المراتب، ولعل شخصيه “نديم أبو سريع خير” دليل على ذلك، باعتباره شخص مصاب بالتوحد ويعاني من العيش بمفرده في العالم، وسط حالة رواج كبيرة من قبل الجمهور الذي تابع الحلقات بشكل شبة يومي على المنصة عقب عرض الحلقات يوم الأربعاء.



أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل من بطولة طه دسوقي، ويشارك بجانبه مجموعة كبيرة من الممثلين وهما: غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.