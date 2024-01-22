المركز القومي للمسرح ينظم احتفالية موسيقية بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلا موسيقيا غنائيا بعنوان" ليلة عربية في حب مصر"، تحييها فرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين 22 يناير الجاري بمسرح الهناجر.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

تفاصيل حفل في حب مصر



يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الوطنية منها؛ "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري"، "عالربابة"، "يا أغلى اسم في الوجود" غناء الفنانة أنغام مصطفى.