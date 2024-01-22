الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المركز القومي للمسرح ينظم احتفالية موسيقية بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"

المركز القومي للمسرح
المركز القومي للمسرح

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلا موسيقيا غنائيا بعنوان" ليلة عربية في حب مصر"، تحييها فرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين 22 يناير الجاري بمسرح الهناجر.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

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تفاصيل حفل في حب مصر
 

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأغاني التراثية الوطنية منها؛ "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري"، "عالربابة"، "يا أغلى اسم في الوجود" غناء الفنانة أنغام مصطفى.

عظيمة يا مصر شئون الإنتاج قطاع شئون الإنتاج المخرج الكبير خالد جلال لمايسترو أحمد ماهر أحمد

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