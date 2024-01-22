الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة وقصته وأبطاله

حالة خاصة
حالة خاصة

حالة نجاح كبيرة احدثها مسلسل حالة خاصة والذي يعرض هذه الفترة وتم عرض 6 حلقات منه خلال الثلاثه أسابيع الماضية، محدثًا حالة رواج كبيرة بعدما استطاع ان يحقق انتشار كبير على السوشيال ميديا في غضون حلقاته الأولى التي امتزجت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، الممزوجة ايضًا بمعلومات فنية عن اكثر من مبدع ومن ضمنهم كواليس فرقة المصريين التي أسسها الموسيقار الكبير هاني شنودة.

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ملخص أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقتين الخامسة والسادسة ومواعيد العرض

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

ينطلق عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة في الساعه الثانية عشر صباحا وفي اول دقائق يوم الخميس، وذلك في كل اسبوع بمعدل حلقتين اسبوعيًا حيث تم عرض ستة حلقات إلى وقتنا الحالي على ان يتم عرض اربع حلقات اخرى اولهما الخميس المقبل والخميس الذي يليه سوف يشهد اخر حلقتين في العمل الذي يعرض على منصة واتش ات بشكل أسبوعي.

قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول مسلسل حالة خاصة قصة إثبات نظرية أن لكل مجتهدا نصيب مهما كانت ظروف الشخص، فالاجتهاد يجعلك أفضل وتصل بالسعي إلى أعلى المراتب، ولعل شخصيه “نديم أبو سريع خير” دليل على ذلك، باعتباره شخص مصاب بالتوحد ويعاني من العيش بمفرده في العالم.

تتناول قصة مسلسل حالة خاصة في الحلقتين الخامسة والسادسة الكثير من التفاصيل الهامة والتي أبرزها قرب ترحيل هاجر السراج أو “رام الله” إلى بلادها بسبب انتهاء إقامتها في مصر، لتضطر إلى طلب الزواج من أحمد طارق زوج غادة عادل، لكنه تهرب بعدما كان واعدها بالزواج، ليضعها في موقف محرج بعدما انتظرته في منزلها ليتزوج منها، وعلى نفس المنوال طلب طارق سكرتير مكتب غادة عادل الزواج منها لكنها رفضته.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل من بطولة طه دسوقي، ويشارك بجانبه مجموعة كبيرة من الممثلين وهما: غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة قصة مسلسل حالة خاصة أبطال مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة حالة خاصة الحلقة السابعة مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة

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