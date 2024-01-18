ملخص أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقتين الخامسة والسادسة ومواعيد العرض

عرضت خلال الساعات الماضية الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل حالة خاصة للفنان طه الدسوقي، والذي تناول العديد من الاحداث الهامة في مجريات احداث العمل الذي يعرض بشكل حصري عبر منصة واتش ات، محققا حالة نجاح ورواج كبيرة للغاية .

أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقتين الخامسة والسادسة

وتناول قصة مسلسل حالة خاصة في الحلقتين الخامسة والسادسة الكثير من التفاصيل الهامة والتي ابرزها قرب ترحيل هاجر السراج او رام الله الى بلادها، بسبب انتهاء فترة تواجدها في مصر، لتضطر الى طلب الزواج من احمد طارق زوج غادة عادل، لكنه تهرب بعدما كان مواعدها بالزواج، ليضعها في موقف محرج بعدما انتظرته في منزلها ليتزوج منها، وعلى نفس المنوال طلب طارق سكرتير مكتب غادة عادل الزواج منها لكنها رفضته .

وتتواصل احداث الحلقتين بمعرفة نديم “طه الدسوقي” بتفاصيل وحل قضية الانتحار، والتي قام حسن ابو الروس بأقناعه انه يحتاج الى اموال لذا ترك له في الاخير حل لغز القضية .

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

تعرض منصة watch it حلقات مسلسل حالة خاصة، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا كل يوم الأربعاء ويضم العمل 10 حلقات، يعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء، إذ تم عرض ستة حلقات من العمل حتى الان ويتبقى 4 حلقات من المسلسل من المقرر عرضهم خلال الاسبوعين المقبلين بواقع كل يوم أربعاء حلقتين.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يسجل مسلسل حالة خاصة، البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، فى إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة ووتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك فى المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس وهو من تأليف مهاب طارق، موسيقي تصويرية للموسيقار هاني شنودة، ومن إخراج عبد العزيز النجار.