مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات وقناة أون

استطاع صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة بطولة النجم الشاب طه دسوقي، أن يبهروا الجمهور، من خلال تقديم حبكة درامية اجتماعية مختلفة مليئة بالتشويق، إضافة إلى خط لايت كوميدى لجذب شريحة كبيرة من المشاهدين، منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT الرقمية، حتى الآن بالتزامن مع عرض الحلقتين الخامسة والسادسة اليوم الأربعاء.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن تفاصيل عرض مسلسل حالة خاصة وقصته وأبطاله وهو ما نرصدع اليكم خلال السطور التالية.

تعرض منصة watch it حلقات مسلسل حالة خاصة، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا كل يوم الأربعاء ويضم العمل 10 حلقات، يعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء، إذ تم عرض ستة حلقات من العمل حتى الان ويتبقى 4 حلقات من المسلسل من المقرر عرضهم خلال الاسبوعين المقبلين بواقع كل يوم أربعاء حلقتين.

عرض مسلسل حالة خاصة على قناة ON الفضائية

وفى سياق متصل بعد النجاح الكبير الذي حققه فريق عمل مسلسل حالة خاصة، اتفق المنتج طارق الجنايني، مع مسؤولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على عرض حلقات مسلسل حالة خاصة، على قناة ON E ليكون موعد عرض المسلسل يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قصة مسلسل حالة خاصة

يناقش مسلسل حالة خاصة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية أبرزها التوحد، ويعتبر العمل الدرامي الأول الذي يناقش التوحد، من خلال نديم ويجسده النجم الشاب طه دسوقي، أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة

يسجل مسلسل حالة خاصة، البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، فى إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة ووتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك فى المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس وهو من تأليف مهاب طارق، موسيقي تصويرية للموسيقار هاني شنودة، ومن إخراج عبد العزيز النجار.