"شخصية رخمة".. أبو الروس يكشف عن أسرار دوره فى مسلسل حالة خاصة

كشف الفنان حسن أبو الروس، عن تفاصيل أدائه لشخصية عز في مسلسل "حالة خاصة"، والتي وصفها بأنها "شخصية رخمة وغريبة".

وأوضح أبو الروس، في حوار خاص مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، أنه كان متحمسًا لتجسيد هذا الدور، الذي يقوم بدور محامٍ يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، ويستخدمها في حل القضايا الصعبة، وقال إنه استوحى شكل الشخصية من صورة محامٍ رأها على فيسبوك، وأنه درس سلوكيات ومظاهر المحامين من مختلف الثقافات.

وأعرب عن امتنانه للمؤلف مهاب طارق والمخرج عبدالعزيز النجار، الذين منحاه الحرية في إضافة لمساته الخاصة على الشخصية، والتي أثارت ردود فعل متباينة بين المشاهدين، وقال إن بعضهم أرسل له تهديدات بسبب تصرفات شخصية عز، وبعضهم أثنى على أدائه المتميز.

وتحدث أبو الروس أيضًا عن مشاركته في مسلسلي "بـ100 وش" و"ريفو"، والتي اعتبرها من أهم أعماله الفنية، وشكر الفنانة إسعاد يونس على استضافته للمرة الثالثة في برنامجها، وقال إنه يعتبرها "أمه داعية له"، وأن ظهوره معها يعني نجاحه في عمله.