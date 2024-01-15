الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الخامسة والسادسة والسابعة

ننشر لكم موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الخامسة والسادسة والسابعة، حيث يزداد البحث من قبل الكثير من الجمهور والمتابعين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقات السابقة والتي تحتوي علي العديد من الأحداث المثيرة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الخامسة والسادسة والسابعة

في هذا الجانب، من المرتقب عرض الحلقتين الخامسة والسادسة، يوم الأربعاء المقبل والموافق 17 يناير 2024، وذلك في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة، علي منصة Watch it الإلكترونية.



أما بالنسبة للحلقة السابعة يتم عرض الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

كما يتم عرض المسلسل على قناة “mbc مصر” يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

و أيضًا يتم عرضه من خلال شاشة قناة “one”، كل يوم جمعة في تمام الساعة 9 مساءًا.

أبطال مسلسل حالة خاصة

وفي هذا الإطار، يحتوي المسلسل علي الكثير من الممثلين ومنهم:

• غادة عادل.

• طه دسوقي.

• هاجر السراج.

• حسن أبو الروس.

• وئام مجدي.

• هايدي كابوه.

• منة المصري.

• نبيل علي ماهر.

• علي السبع.

• أحمد الأزعر.

• أحمد طارق.

• الطفل آدم وهدان.

• الطفل آدم النحاس، ومجموعة من ضيوف الشرف.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة المسلسل حول شاب يدعى نديم أحمد أبو سريع، الذي يعاني من التوحد، ويسعى لتحقيق وصية والدته قبل وفاتها، وهي أن يصبح محاميًا ناجحًا.

يقع نديم في حب فتاة تُدعى "رام الله"، التي تلعب دورها الممثلة هاجر السراج.

وينضم نديم إلى فريق مكتب المحامية أماني النجار، التي تلعب دورها الممثلة غادة عادل، للتدريب والمنافسة مع فريق آخر من الشباب لحل القضايا والسعي لتحقيق النجاح والتعيين في المكتب.

الأحداث السابقة من مسلسل حالة خاصة

وبدأت الحلقة الرابعة بتكليف أماني النجار والتي تجسدها النجمة «غادة عادل» مجموعة من المتدربين وهم نديم ورام الله وندى ويوسف «علي السباعي» وعز «حسن أبو الروس»، حل القضية الثانية وأن من يحلها سوف يترافع في القضية.

وتحدث عز مع «طه دسوقي» ويبلغه أنها أصعب قضية في حياته بسبب المرافعة ليرد عليه عز «خائف عشان متأخر عقليا» ليرد عليه نديم: «أنا أذكى منك ومش بحب اللمس»، ليخبره عز حل القضية والترافع مكانه، وفي تلك الأثناء تسمعه رام الله وتبلغ الجميع أنه في القضية الأولى أخذ مجهود «نديم».