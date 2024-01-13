أبطال مسلسل حالة خاصة ضيوف "صاحبة السعادة" على dmc

يحل أبطال وصناع مسلسل “حالة خاصة” ضيوف على الحلقة المقبلة من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية اسعاد يونس، وذلك يوم الإثنين على شاشة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ومن المقرر أن يكشف صناع العمل عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية تجسيد الشخصيات، والصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير.

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له التي وصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

يسجل مسلسل حالة خاصة، البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، فى إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة واتش ات الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك خلال المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس.