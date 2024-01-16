الثلاثاء 16 يناير 2024
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فن

الأكثر بحثًا| مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

أبطال مسلسل حالة
أبطال مسلسل حالة خاصة

يهتم الجمهور في الوقت الحالي بالمسلسل الجديد "حالة خاصة" الذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it ويلعب بطولته الفنان طه دسوقي الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار 4 حلقات حيث زاد البحث عبر "جوجل" من قبل الجمهور لمعرفة مواعيد عرض الحلقات الجديدة وقصة المسلسل وأبطاله خاصة أنه يتحدث عن مرض معين لذوي الاحتياجات الخاصة وهو (التوحّد).

ويرصد "الدستور" مسلسل حالة خاصة، تفاصيل العرض وقصته وأبطاله، في سياق السطور التالية. 

ويعرض مسلسل حالة خاصة عبر المنصة الرقمية واتش ات، الأربعاء في الساعة 12 صباحًا بواقع حلقتين من كل أسبوع، ومن المقرر عرض اليوم الحلقة الـ 5 و6، وهو أحدث إنتاج المنصة الرقمية، ذات بطولة شبابية بعد نجاح مسلسل بالطو بطولة عصام عمر، ومسلسل علي باب العمارة للفنان حاتم صلاح. 

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

تتمحور حلقات مسلسل حالة خاصة حول مرض التوحد الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، حيث يلعب شخصية نديم أحمد أبو سريع، مصاب بالتوحد وله مساعيه في الحياة يريد تحقيقها مثل التحاقه بأكبر مكتب محاماه في مصر، تحقيقا لأمنية والدته، إلا أن ده يقابل مصاعب في الحياة نظرا لإصابته بالتوحد.

بذكاء شديد وعلى الرغم من إصابة نديم أحمد أبو سريع بالتوحد إلا أنه يكون قادر علي حل الكثير من القضايا بسهولة شديدة وهو ما يلفت نظر أماني النجار التي تلعب شخصيتها غادة عادل إليه وإلى تميزه وتقبل تعيينه في المكتب على الرغم من كبر سنه على المتقدمين.

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

"صاحبة السعادة" تكشف حالة خاصة لطه دسوقى فى تصوير بطولة مسلسله الأول

طارق الجناينى يكشف عن سر اختياره طه دسوقى لتقديم بطولة "حالة خاصة"

أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك خلال مسلسل حالة خاصة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس وهو من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبد العزيز النجار، موسيقي تصويرية للموسيقار هاني شنودة، والعمل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي.

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مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

طارق الجناينى يكشف عن سر اختياره طه دسوقى لتقديم بطولة "حالة خاصة"

عقب تصدره التريند.. تفاصيل عرض مسلسل حالة خاصة

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