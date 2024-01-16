الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صاحبة السعادة" تكشف حالة خاصة لطه دسوقى فى تصوير بطولة مسلسله الأول

أبطال مسلسل حالة
أبطال مسلسل حالة خاصة في صاحبة السعادة

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استقبلت النجوم والمبدعين وراء مسلسل حالة خاصة، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان الشاب طه دسوقي.

وتحدث طه دسوقي، عن تجربة البطولة الأولى التي لم تكن سهلة عليه، فقد واجه صعوبات كبيرة في أول يوم تصوير، حيث لم يجد ترحيبًا من فريق العمل، وكان متوترًا وخائفًا، ولم يعلم أن ذلك كان جزءً من خطة المخرج المنفذ للمسلسل، الذي أراد أن يجعله يشعر بالغربة والوحدة، حتى يستطيع تجسيد شخصية التوحد بطريقة جيدة في المسلسل.

وأضاف دسوقي، أن أول مشهد له في المسلسل كان عبارة عن فوتو مونتاج يظهر فيه في منزل نديم.

وشارك في الحلقة أيضًا المنتج طارق الجنايني، والفنانة هاجر السراج، والفنان حسن أبو الروس، والفنان أحمد طارق نور، والذين تحدثوا عن تفاصيل أخرى من كواليس المسلسل، والتحديات التي واجهوها في التصوير، والموضوعات التي يطرحها المسلسل، والتي تتعلق بالحالات الخاصة والمجتمع والإنسانية.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة طه دسوقي الإعلامية إسعاد يونس صاحبة السعادة تصوير فريق العمل المخرج التوحد شخصية التوحد نديم فوتو مونتاج المنتج طارق الجناينى هاجر السراج حسن ابو الروس الفنان أحمد طارق نور كواليس المسلسل

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