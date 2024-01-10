"صاحبة السعادة" تظهر ضمن أحداث الحلقة الثالثة من "حالة خاصة"

تصدرت الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "حالة خاصة" الذي يقدم بطولته الفنان طه دسوقي والذي يخوض بطولته للمرة الأولى في عالم الدراما، بمشاركة النجمة غادة عادل التي تلعب دور المحامية أماني النجار وأصبح المسلسل الأكثر بحثا عبر منصات التواصل المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة جوجل.

وضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حالة خاصة" تحدث الفنان طه دسوقي، الذي يلعب شخصية نديم أحمد أبو سريع ومتفوق في المحاماة ويريد الالتحاق بمكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وذكر اسم الفنانة اسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة التي تقدمه واستضافتها الموسيقار هاني شنودة مؤسس فرقة المصريين الموسيقية.

وتحدث "نديم" الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي عن فرقة المصريين وتاريخيها الفني بسبب حبه الشديد لها وذلك بناء على حب والدته لها وهو الأمر الذي جعله يتعلق بها.

ويعرض مسلسل حالة خاصة أحد الانتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it بواقع حلقتين أسبوعيا كل يوم أربعاء حيث تطلق الحلقات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح متاحة للجمهور المشترك في المنصة والتي أصلحت من أشهر المنصات في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وتتيح Watch it الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي بعد غد الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري حيث تتاح الحلقات من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.