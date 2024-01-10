فى قلوبنا دايمًا.. "حالة خاصة" و"زينهم" أعمال الشركة المتحدة التى لم تنسَ القضية الفلسطينية

فى ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، على الشعب الفلسطيني، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعم أهالى غزة والقضية الفلسطينية، بطريقة مختلفة، فى إطار نشر الوعي فى المجتمع وبناء جيل جديد واع وذلك خلال أحدث إنتاجاتها للأعمال الدرامية المميزة، التى تجذب الجمهور وتحتوى على وجبة دسمة تناقش العديد من القضايا الاجتماعية وتعمل على استعادة دور الدراما في تنمية الفكر، وتعزيز دور القوة الناعمة المصرية.

كيف تفاعل الجمهور مع أعمال الشركة المتحدة التى تتناول القضية الفلسطينية؟

الدستور ترصد فى السطور التالية أحدث الأعمال الدرامية التى تناولت القضية الفلسطينية وجذبت الجمهور وقام العديد من رواد السوشيال ميديا بتداول المشاهد التى تدعم أهالى غزة.

رام الله وأعراس آمنة فى "حالة خاصة"

حقق صناع وأبطال مسلسل "حالة خاصة" الذى يعرض حاليا عبر منصة واتش ات الرقمية، للنجم الشاب طه دسوقي، نجاحا كبيرا فور انطلاق أولى حلقاته التى جذبت شريحة كبيرة من المجتمع وفى وأحد من أبرز المشاهد التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناقش صناع العمل "القضية الفلسطينية" بأسلوب مختلف، إذ ظهرت الفنانة الشابة هاجر السراج، التى تؤدي دور "رام الله"، وفى أحد المشاهد جاءت تحمل حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوبا عليها رام الله، كما بحثت عن الرواية الشهيرة "أعراس آمنة" وهي رواية للشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله، كما أنّها من الروايات التي تتناول القضية الفلسطينية.

"فلسطين ليست محتوى.. غزة تموت".. هكذا ساهم "زينهم" بدعم القضية الفلسطينية

وفى سياق متصل، تصدر مسلسل "زينهم" للنجم أحمد داود محركات البحث، وحققت حلقات المسلسل بأكمله نسبة مشاهدة عالية، خاصة أنه ناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية وبشكل مباشر، حث صناع وأبطال العمل على مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، إذ ظهر النجم أحمد داود فى أكثر من مشهد وهو يقوم بتناول المنتجات المصرية، وذلك فى إطار تشجيع الجمهور على مقاطعة المنتجات الأمريكية بأكملها.

وفى مشهد آخر ظهرت جملة «فلسطين ليست محتوي.. غزة تموت» كخلفية على صخر أمام الشاطئ في الإسكندرية، حيث تم تصوير أحد المشاهد.

ومن جانبها شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بنشر صورتين من كواليس تصوير المشهد على شاطئ الإسكندرية، وأظهرت الصورة الأولى صخرة كبيرة مرسوما عليها علم فلسطين، ومكتوبا عليها: "فلسطين ليست محتوى.. غزة تموت".

وعلقت "سلمى" على الصورة قائلة: "حقيقي مشهدي المفضل في تصوير مسلسل زينهم أثناء التصوير في الإسكندرية"، مضيفة علم فلسطين وعلقت قائلة: "دايما في القلب"، ما أثار إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وظهرت فى مشهد آخر وهى تقوم بتناول أحد المشروبات الغازية المصرية، فى إطار مقاطعة السلع والمنتجات الأمريكية.

ومن جانبه ظهر الفنان الشاب على السبع، فى أحد مشاهد الحلقة الـ19 من أحداث مسلسل زينهم وهو يرتدي «كاب» مرسوما عليه علم فلسطين.