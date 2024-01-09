310 جنيهات سعر التذكرة.. التفاصيل الكاملة لحفل الموسيقار عمرو سليم بالأوبرا

يستعد الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، لإحياء حفل موسيقي ضخم، برفقة فرقته الخاصة، مساء الجمعة الموافق 19 يناير الجاري، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل الموسيقار عمرو سليم بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعزف خلاله عمرو سليم بباقة من أروع أعماله الموسيقية، إضافة إلى مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو، من بينها (إن راح منك يا عين، قلبي ومفتاحه، الدنيا ريشه في هوا، نسم علينا الهوى، ميدلي أم كلثوم، وميدلي سعد عبد الوهاب).

وطرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بحفل الموسيقار عمرو سليم، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 310 جنيهات.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

ـ الالتزام بدخول الحفلات بالملابس الرسمية للرجال طبقا لقواعد المكان (بدلة، كرافت، قميص كلاسيك).

ـ إغلاق الهاتف المحمول خلال حضور الحفلات وعدم التصوير، حفاظا على حقوق الملكية الفكرية لدار الأوبرا المصرية.

ـ الالتزام بعدم الدخول إلي قاعة المسرح بأى مأكولات أو مشروبات، وعند طلب ذلك التوجه إلي المكان المخصص لذلك (كافتيريا المسرح).

الموسيقار عمرو سليم

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وبدأ بالعزف علي آلة الأكورديون، وبعد 5 سنوات اختار آلة البيانو ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها: أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية.