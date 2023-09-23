برنامج حفل الموسيقار عمرو سليم بدار الأوبرا.. اليوم

يستعد الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، لإحياء حفل موسيقي ضخم، برفقة فرقته الخاصة، مساء اليوم السبت، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل عمرو سليم بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو، من بينها (إن راح منك يا عين، قلبي ومفتاحه، الدنيا ريشه في هوا، نسم علينا الهوى، ميدلي أم كلثوم، وميدلي سعد عبد الوهاب).

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني وشباك التذاكر بفئة واحدة قيمتها 310 جنيهات.

الموسيقار عمرو سليم

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وبدأ بالعزف علي آلة الأكورديون، وبعد 5 سنوات اختار آلة البيانو ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها: أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية.

التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربعة سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقت ذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجي، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشئ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربي ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغاني التي تم نسيانها، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.