الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الشركة المتحدة استعادت ريادة الإعلام المصرى بدرجة كبيرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك تعافيًا كبيرًا حدث في الساحة الإعلامية، والإعلام والصحافة المصرية استردا أرضًا كانا قد فقداها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المُذاع على قناة "الحياة"، أن الإعلام المصري كان يعاني من الفوضى بعد الثورة، وحتى نعيد الفضل لأهله، فالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على استعادة ريادة الإعلام المصري بدرجة كبيرة.

وعن مستقبل الإعلام المصري، قال: "أنا بطبعي متفائل، حتى لما الأمور بتكون في أسوأ حالتها بشوف النور في نهاية الطريق".

وأشار إلى أن كلمة "الصحفي المأجور" لا تزعجه، معلقًا: "فليهنأ كلٌ بتصوره، أنا متصالح حتى مع أخطائي وأعترف بها".

محمد الباز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالخط العريض إيمان أبو طالب الحياة

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