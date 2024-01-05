محمد الباز: الشركة المتحدة استعادت ريادة الإعلام المصرى بدرجة كبيرة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك تعافيًا كبيرًا حدث في الساحة الإعلامية، والإعلام والصحافة المصرية استردا أرضًا كانا قد فقداها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المُذاع على قناة "الحياة"، أن الإعلام المصري كان يعاني من الفوضى بعد الثورة، وحتى نعيد الفضل لأهله، فالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على استعادة ريادة الإعلام المصري بدرجة كبيرة.

وعن مستقبل الإعلام المصري، قال: "أنا بطبعي متفائل، حتى لما الأمور بتكون في أسوأ حالتها بشوف النور في نهاية الطريق".

وأشار إلى أن كلمة "الصحفي المأجور" لا تزعجه، معلقًا: "فليهنأ كلٌ بتصوره، أنا متصالح حتى مع أخطائي وأعترف بها".