210 جنيهات سعر التذكرة.. تفاصيل حفل الموسيقار يحيى خليل بالأوبرا

يستعد رائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل، للقاء جمهوره، من خلال حفل موسيقي ضخم يحييه يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري، رفقة فرقته الموسيقية، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

أسعار تذاكر حفل يحيى خليل بالأوبرا

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 210 جنيهات، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها، كون الموسيقار يحيى خليل يتمتع بشعبية جارفة.

برنامج حفل الموسيقار يحيى خليل بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، ويجهز خليل لجمهوره برنامجا فنيا مميزا لتقديمه خلال الحفل، يضم مجموعة من أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

ووضعت إدارة الأوبرا عددا من الشروط للجمهور لحضور حفل يحيى خليل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

جدير بالذكر أن الموسيقار يحيى خليل، أحيا مؤخرا حفلا موسيقيا ضخما يوم 5 يناير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ورفع المسرح لافتة كامل العدد، ولاقى إعجاب الجمهور بشكل كبير.