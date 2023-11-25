يحيى خليل يختتم موسم حفلاته لعام 2023 بجولة جاز عالمية بالأوبرا

يختتم رائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل، سلسلة حفلاته الموسيقية الخاصة بعام 2023، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك من خلال حفل موسيقي ضخم، يحييه يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل رفقة فرقته الموسيقية.

برنامج حفل يحيى خليل بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويجهز خليل لجمهوره برنامجا فنيا مميزا لتقديمه خلال الحفل، يضم مجموعة من أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

ووضعت إدارة الأوبرا، شروطا خاصة لحضور الجمهور الحفل وهي:

دار الأوبرا المصرية: عدد من الشروط للجمهور لحضور حفل يحيى خليل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

غير مسموح الدخول بدون ارتداء كمامات.

برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

يحيى خليل قدم خلال 2023 مجموعة من العروض الناجحة داخل مصر وخارجها والقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.

يحيى خليل

الجدير بالذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالي، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم في مصر والشرق وكانت له إسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.