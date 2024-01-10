"WATCH IT" تُعلن موعد انطلاق أولى حلقات "وبينا ميعاد 2"

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية رسميًا، عن موعد انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد 2" للنجم صبري فواز والنجمة شيرين رضا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في الجزء الأول.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على منصة واتش ات

ونشرت منصة WATCH IT الرقمية، البوستر الترويجي الرسمي للمسلسل، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وعلقت قائلة: عائلة حسن ونادية قبل عرض التلفزيون بـ 24 ساعة.. اتفرج على مسلسل وبيناميعاد ابتداءً من ١٢ يناير حصريًا على WATCH IT.

وبمجرد كتابة المنشور، تفاعل الجمهور بالتعليقات منتظين أحداث الجزء الثانى والجديد من مسلسل وبينا ميعاد.

وفى سياق متصل، تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2 من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة dmc، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الشتوي الحالي، ليكون أحدث الأعمال التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد2

ويناقش مسلسل "وبينا ميعاد 2" تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل "وبينا ميعاد" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سمارت ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.