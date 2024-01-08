الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح يتوهج مع "الأساتذة" على المسرح الكبير بين الأصالة والمعاصرة (صور)

مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، الحلقة الثالثة من سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى ينفذ بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مدحت صالح يمزج روائع الأصالة بالمعاصرة 

وعلى المسرح الكبير وفى أمسية مزجت الأصالة بالمعاصرة تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمجموعة مميزة من مؤلفات كبار الملحنين والتى أعيد توزيعها بشكل أوركسترالى متطور مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها أهواك، ميدلي عبد الوهاب، نبتدي منين الحكاية، يا جميل ياللي هنا، بلغوه، أنا لك على طول، ميدلي فريد الأطرش، في أعلى الأعالي، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها حبيبي يا عاشق، كوكب تاني، ماڤيا، بحلم على قدي، حمايا العزيز وقام بإعادة التوزيع قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة.

ورفع الحفل لافتة كامل العدد خاصة وأن تذاكره بالكامل نفدت فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز التابع لدار الأوبرا المصرية.

ونقلت قناة الحياة، الأحد، حفل "الأساتذة 3" للنجم مدحت صالح، والذى أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع الأساتذة

يشار إلى  أن المشروع الفنى الأساتذة يهدف الى إحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

ويعد مشروع الأساتذة خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح
مشروع الأساتذة مدحت صالح قناة الحياة دار الاوبرا الأساتذة 3

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