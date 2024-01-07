مدحت صالح: كل سنة ومصر طيبة والجمهور العربى كله بألف خير

يواصل النجم الكبير مدحت صالح، إشعال حماس جمهوره خلال ثالث حفلات المشروع الفني الأضخم "الأساتذة" الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، من خلال مجموعة قوية ومميزة من أهم أغانيه، وأعمال كبار الملحنين التي تفاعل معها الجمهور.

مدحت صالح لجمهور الأساتذة: بحبكم

ظل رواد الحفل يرددون كلمات الروائع الغنائية مع مدحت صالح، وسط التصفيق الحاد مرددين "بنحبك يا مدحت".

ومن جانبه حرص مدحت صالح، على تحية جمهوره سواء الحضور أو المشاهدين خلال قناة الحياة قائلا: "أهلا وسهلا بكم الحاضرين والمشاهدين.. كل سنة ومصر طيبة والجمهور العربي كله بالف خير.. بحبكم بحبكم".

مدحت صالح يبدع بتقديم "نبتدى منين الحكاية" للعندليب الأسمر

أبدع مدحت صالح في تقديم أغنية "نبتدى منين الحكاية" للعندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، والتي قام بتقديمها ضمن حفل "الأساتذة 3" المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

أغنية "نبتدى منين الحكاية" من كلمات محمد حمزة، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتقول كلماتها: "لو حكينا يا حبيبي .. نبتدي منين الحكايه.. احنا قصه حبنا.. ليها اكتر من بدايه.. عشنا فيها يا ما عشنا.. شفنا فيها.. يا ما شفنا.. لكن مشينا وكملنا.. مشوار الحب ووصلنا.. والدنيا ما قدرت تعاندنا.. وتفرق بينا وتبعدنا.. تعالى نقول لغيرنا.. انا وانت ازاي قدرنا.. نبعد عن أى عذاب.. ونعيش على طول احباب.. نحضن فرحتنا سوا.. ونخلي الحب شباب".

الأساتذة 3

يقام حفل الأساتذة 3، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفني الأساتذة الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي عصري، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي مع الحفاظ على طابعه الفريد.