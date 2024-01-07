الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حمايا العزيز".. مدحت صالح يحتفل بنجاح أحدث أغنياته مع جمهور "الأساتذة 3"

مدحت صالح خلال الحفل
مدحت صالح خلال الحفل

حرص النجم مدحت صالح، على الاحتفال مع جمهوره خلال حفل الأساتذة 3، الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بنجاح أحدث أعماله الغنائية "حمايا العزيز"، وهي من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، توزيع أحمد عبدالواحد، مكساج وماستر أسامة كمال، جيتار أحمد حسين، فواصل موسيقية مدحت صالح.

الجمهور يردد كلمات حمايا العزيز مع مدحت صالح 

ظل الجمهور يصفق على نغمات الأغنية، ويردد مع مدحت صالح، كلمات حمايا العزيز التى تقول: "حمايا العزيز الف شكر وسلام.. لأجمل هدية وأجمل غرام.. لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا.. وأحب أن أقولك وأعيدلك كمان.. دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان.. أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا.. وشكرًا وألف شكر وألف شكر للي ربى واللي صان.. شكرا وألف شكر وألف شكر للي كان بر الأمان.. حمايا وحبيبي وجد الولاد".

الأساتذة 3

أشعل مدحت صالح حفل "الأساتذة 3" بمجموعة كبيرة من أعمال كبار الملحنين، منهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، بمصاحبة أوركسترا سيمفونى وبقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وتقام حفلات مشروع الأساتذة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يتضمن الحفل فاصلا ثانيا يضم مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعه الفريد، دون المساس إلى اللحن الاصلي للروائع الغنائية لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة، بهدف التطوير والحفاظ على التراث الغنائي الأصيل.

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