بعد قليل.. قناة الحياة تنقل حفل الأساتذة 3 لمدحت صالح

تنقل قناة الحياة، اليوم الأحد، حفل "الأساتذة 3" للنجم مدحت صالح، والذى يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، استمرارًا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج حفل مدحت صالح.. الأساتذة 3

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقدم خلاله مدحت صالح برنامجًا فنيًا مميزًا تم إعداده بمصاحبة أوركسترا سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، يتضمن مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعه الفريد.

مشروع الأساتذة

وكان النجم مدحت صالح قد أحيا الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو 2023، على مسرح النافورة وقدم خلال الحفل نخبة كبيرة من أعمال كبار الملحنين أمثال الراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للفنانة القديرة الراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله برائعة "مصر التى فى خاطرى"، فيما أحيا ثانى حفلات مشروع الأساتذة على المسرح الكبير يوم 29 سبتمبر الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ويعد مشروع الأساتذة خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة؛ لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.