السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأساتذة 3 .. المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل مدحت صالح

مدحت صالح
مدحت صالح

يواصل النجم مدحت صالح، التجهيزات والترتيبات النهائية استعدادا لحفله المقرر اقامته مساء غدا الأحد، ضمن المشروع الأضخم "الأساتذة"، وذلك بمشاركة الأوركسترا السيمفونى، وقيادة المايسترو أحمد عويضة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مشروع "الأساتذة"

ويُقام مشروع "الأساتذة" تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال حفلي المشروع، إذ أقيم الحفل الأول شهر يونيو الماضي والحفل الثاني فى سبتمبر، وكان مشروعًا غنائيًا وموسيقيًا وفنيًا مثمرًا.

المسرح الكبير كامل العدد فى حفل مدحت صالح 

ومن المقرر أن يرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة وان نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الالكترونى بـ 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيها، والثانية بمبلغ 1500 جنيها، والثالثة بمبلغ 1000 جنيهات، والرابعة بقيمة 750 جنيهات.

برنامج حفل مدحت صالح "الأساتذة 3"

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقدم مدحت صالح، خلال الحفل بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من الأعمال البارزة التى رسمت ملامح الغناء والموسيقى فى زمن الفن الجميل، لكبار الملحنين والموزعين، وذلك بعد إعادة صياغتها بشكل أوركسترالى عصرى، مع الحفاظ على طابعها الفريد، إذ يستهدف مشروع «الأساتذة» إحياء تراث كبار وعباقرة الموسيقى والغناء فى مصر بصياغة عصرية دون المساس بالمقامات الأصلية واللحن الأساسى.

شروط حضور حفل "الأساتذة"

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية والدخول بالملابس الرسمية "جاكيت وكرافتة".

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

المسرح الكبير كامل العدد فى حفل مدحت صالح مشروع الأساتذة مدحت صالح الاساتذة المسرح الكبير دار الأوبرا المصرية

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