الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

قصة مسلسل حالة خاصة جدًا ومواعيد عرض الحلقات على منصة واتش إت

مسلسل حالة خاصة جدًا
مسلسل حالة خاصة جدًا

تعرض منصة watch it الرقمية مسلسل حالة خاصة جدًا ، والذي تصدر التريند منذ بداية عرضه، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عادل، والفنان طه دسوقي، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 3 يناير المُقبل.

هانى شنودة يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"

أبطال مسلسل حالة خاصة جدًا

مسلسل حالة خاصة جدًا من بطولة الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل حالة خاصة جدًا

تدور أحداث المسلسل حول نديم أحمد أبو سريع الذي كان الأول على دفعته ومتعينش في الجامعة عشان أنا مش عادي، هذه الجملة تعد هي مفتاح وبداية قصة المسلسل التي توضح معاناة نديم من التوحد، والذي يجعله ذو قدرات خاصة وكبيرة تجعله قادر على إكمال تعليمه، بل ويصبح الأول في الترتيب على دفعته، ولكن حالته الصحية تتسبب في ضياع حقه بالتعين في الكلية معيدًا.

يذهب نديم للعمل في مكتب للمحاماة، صاحبته هي أماني النجار أكبر محامية بمصر، والتي يطلب منها نديم منحه قضية لكي يعمل عليها ويصل إلى حلها حتى يثبت من خلالها جدارته بالالتحاق للعمل بمكتبها، كما ويكون لوالدة نديم تأثير بالغ على تنمية موهبته وشخصيته، وهي الداعم الأكبر له، فيقول نديم عليها ماما قبل ما تموت قالتلي عايزة أشوفك محامي شاطر.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة جدًا

أعلنت منصة واتش إت عن مواعيد بدء عرض أولى حلقات مسلسل حالة خاصة جدًا الذي لاقى اقبالًا جماهيريًا واسعًا، حيث سوف تكون البداية في يوم الأربعاء القادم الموافق الثالث من شهر يناير 2024، حيث سيتم عرض حلقتين كل أسبوع ابتداءً من يوم الثالث من يناير، ويتكون المسلسل فقط من عشرة حلقات .

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موعد طرح مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت الرقمية

أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة للنجمة غادة عادل وطه دسوقي

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