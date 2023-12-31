الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاني شنودة يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"

حالة خاصة
حالة خاصة

انتهى الموسيقار هاني شنودة من وضع الموسيقى التصويرية لحلقات المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي  وغادة عادل. 

وتواصل منصة Watch it الترويج للعمل حيث عرضت مؤخرا مقاطع فيديو من المسلسل كشفت خلالها عن شخصية أبطال المسلسل. 

وحقق البرومو الدعائي للمسلسل ما يقرب من مليون مشاهدة. 

موعد عرض مسلسل حالة خاصة 

ويعرض مسلسل "حالة خاصة" لطه دسوقي وغادة عادل يوم الأربعاء 3 يناير المقبل، بواقع حلقتين كل أسبوع على منصة Watch it الرقمية، والعمل مكون من 10 حلقات فقط، وهو إنتاج المنصة الحصرية والأصلية. 

وبدأ نجوم العمل في الترويج له عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكشفت منصة Watch it عن شخصيات أبطاله الرئيسيين، حيث يلعب طه دسوقي دور محامٍ يُدعى نديم، وهو محامٍ مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار، وهي الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل، حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته.

وتقدم غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي محامية مخضرمة تكسر جميع القواعد لكسب قضاياها.

وكانت منصة Watch it قد طرحت البوستر الدعائي الأول للعمل، والذي تصدره كل من طه دسوقي وغادة عادل استعدادًا لطرحه مطلع العام الجديد.

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان نبيل علي ماهر.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي في عالم الدراما التليفزيونية، حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف، وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، و"بالطو" لعصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد.

مسلسل حالة خاصة

"حالة خاصة" هو أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات، ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا، من بطولة طه دسوقي، وغادة عادل، ونبيل علي ماهر، وتأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

حالة خاصة watch it هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة موسيقي تصويريه مسلسل حالة خاصة

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