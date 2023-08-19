السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تمتع جمهور بـ "حالة خاصة" فى مهرجان العلمين الجديدة

أنغام
أنغام

أمتعت النجمة أنغام جمهورها في بداية حفلها الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين” بأغنيتها “حالة خاصة جدا”، ضمن أحد أهم أغنياتها، والتي حققت بها نجاحات كبيرة، خلال السنوات الماضية.

حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة

وتفاعل الجمهور مع النجمة أنغام وأغنيتها “حالة خاصة”، بعد أن بدأت الحفل بأغنيتها الشهيرة الأخرى “نفضل نرقص”، والتي حظيت بتفاعل كبير من قبل الآلاف من الجمهور من الحضور في الحفل.

وبدأ منذ قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين” بمدنية العلمين الجديدة، حيث قدمت الإعلامية جاسمن طه زكي الحفل والنجمة أنغام تقديما مميزا.

وعبرت جاسمن عن سعادتها بتقديم حفل النجمة أنغام، وتمنت ليلة ممتعة لكل الجمهور، ووصفت أنغام بأنها صاحبة الإحساس الصادق وجوهرة الغناء العربي، كما أن أصدق الألقاب لقب صوت مصر.

 

أنغام 
أنغام 
أنغام 
أنغام 

وانطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر"، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وأضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط. 

وبدأت أنغام الحفل بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على تحيتها والتصفيق لها بمجرد دخولها مسرح العلمين أرينا.

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انطلاق حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة بأغنية "ونفضل نرقص"

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