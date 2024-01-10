انطلاق أولى حلقات مسلسل "وبينا ميعاد 2" على قنوات DMC.. السبت

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، يعود المسلسل الاجتماعي الشهير "وبينا ميعاد" في جزئه الثاني، بدءًا من السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2

ويبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة dmc، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الشتوي الحالي، ليكون أحدث الأعمال التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

كما يشارك خلال الجزء الجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" عدد من النجوم الجدد الذين انضموا إلى الأحداث، منهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد فريد، والفنان نور محمود، وغيرهم.

والمسلسل من إنتاج شركة سمارت ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

ويناقش مسلسل "وبينا ميعاد 2" تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

https://www.facebook.com/share/v/ffe8RsnaqRfgWQ8y/?mibextid=WC7FNe