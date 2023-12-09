صبري فواز وشيرين رضا يواصلان تصوير "وبينا ميعاد 2"

يواصل كلا من النجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، تصوير أحداث الجزء الثانى من العمل الدرامي "وبينا ميعاد"، برفقة فريق عمل المسلسل بقيادة المخرج هاني كمال، وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على مجموعة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الشتوي الحالي، ليكون أحدث الأعمال التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة.

ويكثف المخرج والمؤلف هاني كمال ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 18 ساعة يوميا لإنجاز التصوير، ويقوم المخرج بمونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير، فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور الأساسي للعمل.

تفاصيل الجزء الجديد لمسلسل “وبينا ميعاد”

ويناقش مسلسل "وبينا ميعاد 2" تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويشارك خلال الجزء الجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" عدد من النجوم الجدد الذين انضموا إلى الأحداث، منهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد فريد، والفنان نور محمود، وغيرهم.

وفى سياق متصل يظهر عدد آخر كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل، التى تتصاعد بشكل كبير وتحتوي على العديد من المفاجآت استكمالًا لأحداث الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى ديسمبر 2022 وتصدر الترند طوال فترة عرضه ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل "وبينا ميعاد" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، داليا شوقى، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سمارت ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.