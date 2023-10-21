صبري فواز يُشيد بجهود الرئيس السيسي الداعمة لسبل حل القضية الفلسطينية

أدان النجم صبرى فواز، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، مؤكدًا أنه يؤيد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والجهود المصرية المبذولة لفتح معبر رفح البري لإنقاذ أهالي غزة، ورفض المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسريًا وتصفية القضية.

وكتب "فواز" عبر حسابه على “فيس بوك”، جزءًا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام بحضور قادة ورؤساء الدول حول العالم، من أجل حل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وتخفيف التصعيد العسكري من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

حل القضية الفلسطينية هو حصول أهل غزة على حقوقهم المشروعة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، محذرًا من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، وأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.

فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.