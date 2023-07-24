الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبري فواز: صوت الجهل أصبح أعلى من النقد الفني

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنّ أكثر ما يستفزه هو التعامل مع الفن على أنه مهنة سهلة، مشددًا على أن التمثيل مهنة ليست سهلة على الإطلاق.

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "أي حد يشوف الفن أو التمثيل شغلانة سهلة يتفضل يحضر يوم تصوير ويعرف الدنيا ماشية ازاي، الانضباط، وهذه المهنة ليس سهلة أبدا".

وتابع الفنان، أنه على المستوى الإنساني، فمن حق أي شخص أن يقول رأيه كما يريد لأننا مختلفون عن بعض دائما، لكن يجب ألا نحكم دون أن يكون لدينا معلومة حقيقية ومعرفة بالأمور حتى نحكم على العمل.

وأكد، أن من حق كل إنسان أن يقول رأيه في العمل الفني، ولكن في إطار "أحب ولا أحب"، ولكن، الانتقال إلى إطار "جيد وغير جيد"، فإن الشخص الذي يصدر أحد هذين الحكمين سيكون ملزما بإبداء السبب، وهذه وظيفة النقاد.

وواصل: "النقد الفني غاب كثيرا، لدينا نقاد فنيون عظماء جدا، لكن صوت الجهل أصبح أعلى من صوت النقد، وأنا كفنان أتمنى طول الوقت أن يعلو صوت النقد، لأنه الذي يدلني".

صبري فواز الفن التمثيل الفنان صبري فواز الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري برنامج 60 دقيقة

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