الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة للجزء الثانى من مسلسل "وبينا ميعاد" وموعد عرضه

أبطال مسلسل وبينا
أبطال مسلسل وبينا ميعاد

يواصل صناع مسلسل "وبينا ميعاد"، بطولة النجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، ونخبة كبيرة من الفنانين، تصوير أحداث الجزء الثانى خلال الفترة الحالية، بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالاضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل وبينا ميعاد

ويضم الجزء الجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" عدد من النجوم الجدد الذين انضموا إلى الأحداث فيما يظهر عدد آخر كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل، التى تتصاعد بشكل كبير وتحتوي على العديد من المفاجآت استكمالا لأحداث الجزء الأول الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وفى سياق متصل، يكثف المخرج والمؤلف هاني كمال ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 20 ساعة يوميا لإنجاز التصوير خلال الفترة الحالية، ويقوم بعمليات مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير.

تفاصيل الجزء الثاني لمسلسل وبينا ميعاد

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسب لجميع الفئات العمرية.

أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2"

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربع فتيات، وتصادف مع أب أرمل لديه أربعة أبناء، وأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم. 

صناع وأبطال مسلسل "وبينا ميعاد"

ويشارك خلال مسلسل "وبينا ميعاد" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والفنانة القديرة نادية رشاد، والنجم مدحت صالح، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة فاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، داليا شوقى، يوسف الكدوانى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل وبينا ميعاد تفاصيل الجزء الثانى لمسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد2

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