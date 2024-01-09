الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

محمود حافظ لـ"الدستور": سعيد بردود الأفعال على "الإسكندرانى".. والعمل مع خالد يوسف مختلف

محمود حافظ فى الإسكندراني
محمود حافظ فى الإسكندراني

أعرب النجم محمود حافظ عن سعادته البالغة بردود الأفعال، التي يتلقاها من الجمهور على فيلم "الإسكندراني"، الذي يشارك فى بطولته أمام النجم أحمد العوضي، وينافس حاليًا على إيرادات السينما داخل دور العرض.

ردود الأفعال على فيلم الإسكندراني "مبهرة"

وأضاف "حافظ"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": الحمد لله ردود الأفعال على فيلم الإسكندراني مبهرة، الحمد لله على نجاح الفيلم بهذا الشكل فى أول أيام عرضه، وتهافت الجمهور فى السينمات، متمنيًا أن ينال إعجاب الجميع، وأن يحقق أعلى نسبة إيرادات فى السينما بقدر المجهود الذي بذله فريق العمل بأكمله خلال فترة التحضير والتصوير.

العوضي أخ لي والمخرج خالد يوسف محترف

وأعرب حافظ عن سعادته بتكرار التعاون مع النجم أحمد العوضي، مؤكدًا أنه بالنسبة له بمثابة أخ وصديق مقرب على المستوى الشخصي. 

وبسؤاله عن التعاون مع المخرج خالد يوسف قال: فخور جدًا بالتعاون مع المخرج خالد يوسف، فهو مخرج محترف هادئ ولديه قدرة فائقة لخروج أفضل الإمكانيات الموجودة بداخل الممثل، ويتمتع برؤية خاصة وخيال خصب، ورؤية إبداعية منفردة فى استخراج أفضل ما فى الفنان أمام الكاميرا بكل سلاسة وهدوء واحترافية فى نفس الوقت، ويهتم بكل تفصيلة، الصغيرة قبل الكبيرة لإخراج العمل بالشكل الذى يليق بالجمهور، كما أنه يخلق روح الأسرة المتعاونة في موقع التصوير بين كل أفراد العمل.
فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد العوضي، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

محمود حافظ النجم محمود حافظ فيلم الإسكندراني أبطال فيلم الإسكندراني المخرج خالد يوسف أحمد العوضي

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