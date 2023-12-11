محمود حافظ عقب الإدلاء بصوته: المشاركة أمانة وفخور بمشهد صفوف المصريين (خاص)

حرص النجم محمود حافظ، اليوم الإثنين، على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي، والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل محافظة الجيزة.

محمود حافظ يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأعرب حافظ، عن سعادته البالغة بمشهد صفوف المواطنين الانتخابية، التى تعبر عن عزة وكرامة المصريين، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ونزول الجميع للإدلاء بأصواتهم من أجل حياة ومستقبل أولادك.

وأضاف: “صوتك أمانة انزل وشارك حافظ على أهلك وبيتك ووطنك أمام العالم كله”، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى التنسيق والنظام الذى وضعه المسؤوين لتسهيل عملية التصويت الانتخابي.

مواعيد استقبال اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم

تستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثانى أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء في كل محافظات الجمهورية، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تسليم كل المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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