الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد زكى لـ"الدستور": المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى رسالة مشرفة عن مصر إلى العالم كله

خالد زكى
خالد زكى

حرص الفنان القدير خالد زكي، صباح اليوم الإثنين، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنته الانتخابية في مركز شباب زايد، بمدينة الشيخ زايد.

أمر طبيعي

أكد "زكى"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" على أهمية مشاركة جموع المواطنين، فى التصويت والاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أنه واجب وطني وأمر طبيعي على كل فرد غيور على أرض مصر، من أجل الحفاظ والمشاركة فى بناء مستقبل جيل جديد واع، كما أنه حق من حقوق كل مواطن عليه الدفاع عن الوطن، لذا وجب على الجميع النزول إلى اللجان الانتخابية والمشاركة بالتصويت لبعث رسالة هامة ومشرفة عن مصر إلى العالم كله.

أدعم السيسي فى كل خطوة 

وأشار "زكي" إلى أنه أعطى صوته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: صوتى للسيسي وفى الحقيقة أنا معه قلبا وقالبا، هذه المرحلة تقتضي اختيار قيادة قادرة على أن تمر وتعبر بمصر إلى بر الأمان، والحمد لله هذا ما يسعى اليه منذ توليه، لذا أدعمه فى كل خطوة وأتمنى له التوفيق واستكمال المسيرة بنجاح، فهذه المرحلة لا يصلح لنا ولوطننا غير هذا الرجل العظيم الذى يسعى جاهدا لإصلاح جميع الملفات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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