الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبدالرحيم كمال عقب الإدلاء بصوته: مشهد الإقبال يشكل جزءًا كبيرًا من الوعى (خاص)

السيناريست عبدالرحيم
السيناريست عبدالرحيم كمال

حرص السيناريست والروائي الكبير عبدالرحيم كمال، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مدرسة القرية السياحية الأولي التجريبية المتميزة بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

المشاركة واجب علينا من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية

وأكد عبدالرحيم كمال، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أهمية مشاركة جموع المواطنين فى التصويت واختيار رئيس الجمهورية، معربًا عن سعادته بمشهد الإقبال أمام اللجان الانتخابية، وحشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، الذى يشكل جزءًا كبيرًا من الوعي، ويؤكد مدى حرص جموع أفراد الشعب على استكمال المسيرة، وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية التى تحققت خلال العشر سنوات الأخيرة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثانى أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء في كل محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تسليم كل المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

عبد الرحيم كمال اثناء الادلاء بصوته

السيناريست عبد الرحيم كمال
السيناريست عبد الرحيم كمال
السيناريست عبد الرحيم كمال
السيناريست عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال مشهد الإقبال أمام اللجان الانتخابية جزء كبير من الوعي الهيئة الوطنية للانتخابات

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