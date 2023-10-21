السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبدالرحيم كمال عن فتح معبر رفح: "سلام على‏ اللى وقت المعجزة عبروا"

الروائي والسيناريست
الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال

أعرب الروائي والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، عن سعادته بفتح أبواب معبر رفح البري صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوانٍ عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام.

وكتب عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله فتحت المعابر عقبال طاقة جهنم إما تتفتح قي قلب الكيان وقلب أمريكا في لحظة ولمدة بإذن الله".

وفي تدوينة أخرى كتب كمال: "سلام على‏ اللي وقت المعجزة عبروا.. ‏ووقت المعاهدة صبروا واعتبروا.. ‏سلام على المصريين أحسن جنود الأرض.. ‏بشهادة الخالق ‏حماة الدين والعرض.. وعلى شعبها المجدع أكرم شعوب ‏الأرض.. ‏سلام على أقدم كلمة وأقدم جيش.. وأقدم عباد الله في الأرض.. ‏سلام على اللي بدعاهم وصلوا السما بالأرض".

وفى سياق متصل، أعلن عبدالرحيم كمال عن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي "نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ".

رسائل الرئيس السيسي 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل عدة رسائل مهمة بشأن التصعيد في قطاع غزة منذ أيام، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، وأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية وضياع للحق الفلسطيني، وتؤكد أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف فحدود مصر الشرقية خط أحمر.

الروائي والسينارسيت عبد الرحيم كمال فتح معبر رفح عبد الرحيم كمال فتح معبر رفح البري معبر رفح

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة