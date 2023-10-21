عبدالرحيم كمال عن فتح معبر رفح: "سلام على‏ اللى وقت المعجزة عبروا"

أعرب الروائي والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، عن سعادته بفتح أبواب معبر رفح البري صباح اليوم السبت، لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لعدوانٍ عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام.

وكتب عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله فتحت المعابر عقبال طاقة جهنم إما تتفتح قي قلب الكيان وقلب أمريكا في لحظة ولمدة بإذن الله".

وفي تدوينة أخرى كتب كمال: "سلام على‏ اللي وقت المعجزة عبروا.. ‏ووقت المعاهدة صبروا واعتبروا.. ‏سلام على المصريين أحسن جنود الأرض.. ‏بشهادة الخالق ‏حماة الدين والعرض.. وعلى شعبها المجدع أكرم شعوب ‏الأرض.. ‏سلام على أقدم كلمة وأقدم جيش.. وأقدم عباد الله في الأرض.. ‏سلام على اللي بدعاهم وصلوا السما بالأرض".

وفى سياق متصل، أعلن عبدالرحيم كمال عن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي "نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ".

رسائل الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل عدة رسائل مهمة بشأن التصعيد في قطاع غزة منذ أيام، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، وأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية وضياع للحق الفلسطيني، وتؤكد أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف فحدود مصر الشرقية خط أحمر.