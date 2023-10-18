عبد الرحيم كمال يشيد بموقف السيسي في القضية الفلسطينية: "مصر العظيمة تزأر من جديد"

أدان الروائي والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، الهجوم الغاشم والمجزرة التي حدثت أمس من قبل العدوان الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة واستشهاد المئات من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى العزل.

عبد الرحيم كمال يشيد بحديث السيسي

وأشاد عبد الرحيم كمال، بموقف وبيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلقا: "الكلام اللي انقال النهاردة كلام ما اتقالش من خمسين سنة.. رئيس مصر قال إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلماذا لا يتم نقل الفلسطينيين إلى النقب حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة.. إذا لزم الأمر سوف أدعو ملايين المصري للخروج إلى الشوارع ودعم فلسطين ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وأضاف: "احنا شايفين إن عملية الحصار على غزة هدفها تهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء وهو أمر نرفضه تماما.. واحنا معاك لحد المسجد الأقصى وكنيسة بيت لحم.. مصر العظيمة تزأر من جديد".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".