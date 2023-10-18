الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نبيل الحلفاوى: مجزرة الاعتداء الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة أعادت للأذهان جريمة الهولوكوست

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

أدان الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «‎‏‎مجزرة مستشفى المعمداني فظائع النازية الهولوكوست التي يحاكم من يشكك فيها في إسرائيل و16 دولة أوروبية، عادت حية أمام أعيننا لا تحتمل الشك على يد نسل ضحاياها«.

وأضاف نبيل الحلفاوي: «إبادة جماعية لم ترتكبها إسرائيل وحدها، بل شاركت فيها دول كبرى من خلال منحها دعما وغطاء ورفضا لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن».

المتحدة للخدمات الإعلامية تدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني  

أدانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى فلسطينى بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال، بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مرفوضة إنسانيا ودوليا.

وإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدين الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وأمام هذا التعدي السافر، فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل الاحتلال الاسرائيلي، بل كل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، جميعا مسؤولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار.

خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، ستظل دمائكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو استعادة الانسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات.

وتختتم الشركة موقفها، وقد رفعت رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث وتتسق مع موقف كل عربي شريف، وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة، تستدعي المتحدة للخدمات الإعلامية أبياتا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية.. فإن "نجت ساق يظل ساعد ومعصم".

نبيل الحلفاوي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي قصف مستشفى المعمداني بغزة نبيل الحلفاوي يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني بغزة الاعتداء على مستشفى المعمداني بغزة

مواد متعلقة

حمزة نمرة يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني بغزة: قلبي واجعني

اتحاد النقابات الفنية يستنكر قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نيويورك تايمز: إلغاء قمة الأردن أفشل مهمة بايدن فى إسرائيل

تبعات إلغاء قمة الأردن.. إحراج دبلوماسي لبايدن وتراجع الدعم لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل