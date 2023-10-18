الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"نقابات المهن الفنية" تدعوا إلى إيقاف العمل فى مواقع التصوير تضامنا مع أهالى غزة

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز

استنكر الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية "التمثيلية – السينمائية – الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، ودعا إلى وقفة تضامنية مع أهل غزة، اليوم الأربعاء، بالوقوف من خمس إلى عشر دقائق فى جميع مواقع التصوير الخاصة بجميع الأعمال الفنية (الدرامية والسينمائية والموسيقية)، حدادا وتضامنا مع أهالي فلسطين، وضحايا الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

 

اتحاد النقابات الفنية يقرر ايقاف العمل فى مواقع التصوير تضامنا مع أهالى غزة 

ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيان جاء به: هذه الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم والآثم والغادر على المستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة، والذى أودى بحياة ما يزيد عن الخمسمائة شهيد من المقيمين بالمستشفى للعلاج، الهجمة البربرية أحط ما حدث في التاريخ الحديث، لن تغفر الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي آلمت قلوبنا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة دائما وأبدا يتحدثون لغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة.

 

وأضاف بيان اتحاد النقابات: لن تنتصروا ولن تقضوا على فلسطين الأبية، والأقصى المبارك، وسيلحق بكم عار الهزيمة، وستجرون أذيالها فى مشهد نراه بأم العيون.

 

وتابع البيان: نستنكر وبشدة ما حدث مساء الثلاثاء الموافق 17 اكتوبر 2023 فى المستشفى الأهلي المعمداني ويدعوكم الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فى مصرنا العزيزة أن نتوقف من خمسة إلى عشرة دقائق اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 فى جميع مواقع التصوير، حدادا وتضامنا مع أهالى شهداء المجزرة، وشهداء غزة العزة.

 

وقفة المهن التمثيلية تضامنا مع أهالي فلسطين

الجدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، أقامت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني مساء الثلاثاء، وشارك خلالها نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أشرف زكي، وإيهاب فهمي، وسيد رجب، وخالد الصاوي، ولبلبة، وسيمون، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وعبد الله مشرف، وأحمد بدير، ومنير مكرم، وعبد العزيز مخيون، ومجدى كامل، ومها أحمد، ونرمين الفقي، وسامح حسين، ومحمد رياض، وأنوشكا، وسماح أنور، والمخرج عمر عبد العزيز، وطارق علام، وغيرهم.

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