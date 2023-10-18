الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأوقاف: قصف المستشفيات في غزة جريمة حرب وقتل متعمد بدمٍ بارد

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفى الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة، واستشهاد مئات الفلسطينيين من المرضى والأطقم الطبية، مؤكدًا أن قصف المستشفيات جريمة حرب وقتل متعمد بدمٍ بارد يكشف زيف كل أدعياء حقوق الإنسان وهشاشة الدول والمؤسسات التي تكيل بمائة كيل.

وأضاف وزير الأوقاف في منشورٍ له عبر موقع "فيسبوك": "نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحيي مواقفه الشجاعة في الحفاظ على أمننا القومي ودعم قضايا أمتنا وبخاصة موقفه الحاسم في رفض تهجير أشقائنا الفلسطينين من أرضهم".

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وأشار  جمعة، إلى أن "من يقلبون الحقائق أو يزيفونها هم شركاء العدو الصهيوني في قتل النساء والأطفال والمدنيين العزل وهدم المستشفيات على رؤوس المرضى والأطباء معًا".

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