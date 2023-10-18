حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تدين قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة

أدانت حملة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بأشد العبارات، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفى الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة، واستشهاد 500 فلسطيني من المرضي والأطقم الطبية.

وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة رئيس "الوفد" الدكتور عبدالسند يمامة، إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم الحرب باستهداف مستشفى لعلاج المرضى داخل قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء.

وأكد "الهضيبي"، أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، تطالب بوقفٍ فوريّ لتلك المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير، مشيرًا إلى أن حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس "الوفد"، يدينان ما يحدث بشكل كامل، ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

استهداف المستشفى المعمداني في غزة

بدوره، قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قصف مستشفى يضم نساءً وأطفالًا ومدنيين أبرياء هي مجزرة وحشية، وجريمة بحق المدنيين العزل، وتعدٍ سافر على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واستمرار لانتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

وأشار نائب رئيس حزب "المؤتمر" إلى أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورًا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومحاسبته إسرائيل على ما تقترفه من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل.

وأكد فرحات، أن الموقف المصري ومجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي يبذلها سيظل يذكرها التاريخ لوقف تلك الحرب غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وستظل مصر المُساند الأكبر للقضية الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.