الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تدين قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

أدانت حملة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بأشد العبارات، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفى الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة، واستشهاد 500 فلسطيني من المرضي والأطقم الطبية. 

وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة رئيس "الوفد" الدكتور عبدالسند يمامة، إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم الحرب باستهداف مستشفى لعلاج المرضى داخل قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء.

وأكد "الهضيبي"، أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، تطالب بوقفٍ فوريّ لتلك المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير، مشيرًا إلى أن حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس "الوفد"، يدينان ما يحدث بشكل كامل، ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

استهداف المستشفى المعمداني في غزة

بدوره، قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة  بعد قصف مستشفى يضم نساءً وأطفالًا ومدنيين أبرياء هي مجزرة وحشية، وجريمة بحق المدنيين العزل، وتعدٍ سافر على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واستمرار لانتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

وأشار نائب رئيس حزب "المؤتمر" إلى أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورًا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومحاسبته إسرائيل على ما تقترفه من إبادة جماعية  بحق المدنيين العزل.

وأكد فرحات، أن الموقف المصري ومجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي يبذلها سيظل يذكرها التاريخ لوقف تلك الحرب غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وستظل مصر المُساند الأكبر للقضية الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

حملة الدكتور عبدالسند يمامة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة مستشفى الأهلي المعمداني النائب الدكتور ياسر الهضيبي جرائم الحرب

مواد متعلقة

برلماني يدين مجزرة المعمداني: إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء

برلمانية: الاحتلال يحاول تصفية القضية الفلسطينية وإشعال المنطقة

محمد عيد: "قمة القاهرة للسلام" فرصة لحشد الجهود الدولية وحسم القضية الفلسطينية

تنسيقية الشباب فى ضيافة حزب الاتحاد لمناقشة برنامج رئيس الجمهورية القادم

"المؤتمر": مصر لن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية

الطريق إلى الاتحادية.. الأسماء النهائية لمرشحى الرئاسة والرموز.. 9 نوفمبر المقبل

ميرال الهريدى: بيان مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية تاريخى ويعبر عن الشعب المصرى

حازم الجندى: جهود مصر مستمرة لخفض التصعيد ضد غزة ودعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل... بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الهلال الأحمر يستغيث: "نحن لسنا هدفًا"

عاجل.. الرئيس السيسى: قصف مستشفى المعمدانى انتهاك صارخ للقانون الدولى

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

عاجل.. "الخارجية" تعلن إلغاء القمة الرباعية مع بايدن بعد قصف مستشفى المعمدانى بغزة

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني

بتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين.. إلغاء القمة الرباعية بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة