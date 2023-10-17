عاجل.. الرئيس السيسي: قصف مستشفى المعمداني انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة.

وقال الرئيس السيسي: “تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة”.

وأضاف: “لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري”.