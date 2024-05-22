تشمل اتفاقية نووية.. تفاصيل المعاهدة المُرتقبة بين السعودية وأمريكا حول الدفاع الثنائى

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الاتفاق الأمريكي السعودي الخاص بالتوصل لمعاهدة دفاع ثنائية يشمل جانبًا أمنيًا واتفاقية نووية.

وأضاف المسؤول أن الاتفاق الأمريكي السعودي لم يستكمل بعد ويتطلب المزيد من العمل.

وأشار إلى أن لدى المفاوضين مجموعة شبه نهائية من الترتيبات لاتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية وهناك الكثير للقيام به.

وتابع قوله: "لا يزال يتعين إكمال عناصر مثل المسار الموثوق لإقامة الدولة الفلسطينية".

وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين، أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي على معاهدة دفاع ثنائية، بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأمريكي تقدما كبيرا في المحادثات مع السعوديين مطلع هذا الأسبوع.