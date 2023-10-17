اتحاد النقابات الفنية يستنكر قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

استنكر اتحاد النقابات الفنية، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمدانى فى غزة، ووصف الاعتداء الصهيوني بالغاشم الغادر.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة: المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسرًا من بيوتهم.

