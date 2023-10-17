الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اتحاد النقابات الفنية يستنكر قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

قصف مستشفى الأهلي
قصف مستشفى الأهلي المعمداني

استنكر اتحاد النقابات الفنية، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمدانى فى غزة، ووصف الاعتداء الصهيوني بالغاشم الغادر.

 

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة: المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسرًا من بيوتهم.
 

الصحة الفلسطينية الإسرائيلي غزة الضحايا الفلسطينيين قتيل قصف المعمداني

مواد متعلقة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: توقف محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى قطاع غزة

عاجل.. انقطاع الكهرباء بشكل شبه كلى فى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": سماع دوى انفجارات فى وسط قطاع غزة

وزير الداخلية: فقدنا 1194 شهيدًا لتحقيق أمن واستقرار البلاد

العميد محمد عبدالمنعم: الجنود المصريون صعدوا ساتر بارليف بأظافرهم حتى ينتقلوا إلى أرض سيناء

أمين الفتوى: ضحايا المغرب وليبيا شهداء عند الله (فيديو)

أعضاء القافلة الدعوية: «النبي هو أول من تفتح له أبواب الجنة»

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

فلسطينيون يتظاهرون ضد أبومازن بسبب "لهجته التصالحية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

هنية: أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدًا بمجزرة المعمداني

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى