"الخارجية الفلسطينية": قصف مستشفى غزة "مجزرة بدم بارد"

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة "مذبحة بدم بارد".

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها الصادر مساء الثلاثاء، أن الهجوم على المستشفى "سيبقى إلى الأبد وصمة عار في ضمير الإنسانية التي شهدت الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني دون اتخاذ إجراءات لوقفها".

وتابعت: "إن كل قاعدة من قواعد القانون الدولي يتم تمزيقها بينما يُذبح الآلاف بلا رحمة، ويُجرد ملايين الأشخاص من إنسانيتهم، ويتعرضون للقتل الوحشي والمجاعة والتهجير القسري، دون نهاية في الأفق مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية.. في القصف قطاع غزة، مع إطلاق آلاف الصواريخ والقنابل على المناطق المدنية جوًا وبرًا وبحرًا، وتهديدات بارتكاب جرائم قتل جماعية".

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيانها، الثلاثاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل ما بين 200 و 300 شخص في غارة إسرائيلية على مستشفى في وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت الحكومة الفلسطينية في غزة، في بيان سابق، إن قصف المستشفى الأهلي المعمداني أدى إلى سقوط عشرات القتلى.