أمين "النضال الفلسطينى": قمة السلام ستكون محطة مفصلية فى تاريخ قضيتنا

قال خالد عبدالمجيد، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن قمة السلام التي تستضيفها مصر السبت المقبل ستضعنا أمام اجتماع تاريخي ومفصلي في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية.

أضاف عبدالمجيد، لـ"الدستور":"هذه القمة ستكون محطة تاريخية في مسار الصراع، لأنها تأتي في ظل ما يجري في فلسطين وفي خضم احتدام المعارك والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وحرب الإبادة التي لا يتراجع عنها العدو، والموقف العربي الذي لم يصل إلى مستوى الدعم الحقيقي إلى الشعب الفلسطيني".

مبادرات مصر تؤكد دورها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني

وتابع أمين جبهة النضال الفلسطينية:"كما عودتنا مصر عبر التاريخ طويل منذ 1948 نعتبر نحن الفلسطينيون أن ما يحدث يجعلنا نتطلع إلى الدور المصري باعتباره المدافع عن حقوقنا، لاسيما عبر موقف القاهرة الرافض للمخطط الإسرائيلي الذي يهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، معتبرًا أن الاجتماع يأتي استكمالًا لمجموعة من الخطوات اتخذتها مصر منذ بداية الصراع الدائر، والتي من بينها التحركات السريعة لدعم وإغاثة سكان غزة.

أشار عبدالمجيد إلى أن الفلسطينيين في غزة يعتبرون مصر الآن تقوم بدور مهم، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي عبر الاتجاه إلى بلورة موقف دولي وعربي وإقليمي لصالح الشعب الفلسطيني: "دور القاهرة تجاه القضية الفلسطينية يأتي في ظل الغطرسة الصهيونية والأمريكية والشروط التي يحملها وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن وإدارته، والمواقف والسياسات الداعمة لجرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين".

إسرائيل لا تستطيع كسر إرادة المصريين

كما أكد أن السياسات الضاغطة التي تنتهجها إسرائيل لا يمكن أن تنال من إرادة الشعب المصري ولا الأمة العربية: "نجد أن مبادرات ومواقف القاهرة سيكون لها أثر كبير بعيدًا في التصدي للمناورات الأمريكية لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع على حساب الشعب الفلسطيني".