الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: قمة السلام محاولة لوضع حل عادل للقضية الفلسطينية

علي عاطف، الباحث
علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تلعب دورًا رياديًا في محاولة لتجنب مزيد من سفك الدماء الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دعت لقمة القاهرة للسلام  يوم السبت المقبل بمشاركة إقليمية ودولية في محاولة لإيجاد تهدئة ووضع حل عادل للقضية الفلسطينية يجنبها المزيد من المواجهات في فلسطين.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن القمة قد تجد حلولًا جذرية للقضية، لأن هناك دولًا مؤثرة سوف تشارك فيها إلى جانب مصر، بعد أن تمت دعوة الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر، مشيرًا إلى أنها ستنتج حلولًا حقيقية ومهمة لهذا الصراع الحالي.

قمة أردنية غدًا بمشاركة الرئيس السيسي

وتابع، أنه يوجد قمة، غدًا الأربعاء، في الأردن بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستتطرق للقضية الفلسطينية وستكون جنبًا إلى جنب لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تأكيد على دعم الولايات لإسرائيل ثم سيحاول إيجاد حل للصراع وعدم تصعيده ليصبح صراعًا إقليميا وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من لقاء.

الباحث بالمركز المصري قمة القاهرة للسلام محاولة لايجاد تهدئة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية قمة أردنية الرئيس السيسي

مواد متعلقة

كاتب صحفى: قمة السلام رسالة لإسرائيل أن العالم يتفق على تسوية القضية الفلسطينية

عضو بـ"عربية الشيوخ": قمة القاهرة للسلام تهدف إلى تغيير مسار عملية السلام

برلمانى: قمة القاهرة فرصة لتحقيق السلام بالمنطقة من خلال حل سياسى

"الحرازين": قمة السلام التى دعا لها الرئيس السيسى تمثل بارقة أمل لإنهاء الصراع

"حقوق الإنسان" بالنواب: الدعوة المصرية لعقد قمة دولية تستهدف تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

طارق فهمي: جهود مصرية مكثفة لانجاح "قمة القاهرة السلام" حقنًا لدماء الفلسطينيين

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن موعد تسكين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هيئة البث الإسرائيلية: استشهاد نجل "إسماعيل هنية" فى قصف بقطاع غزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

تعليمات جديدة من البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

شكرى يرد على دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الجنوب