باحث: قمة السلام محاولة لوضع حل عادل للقضية الفلسطينية

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تلعب دورًا رياديًا في محاولة لتجنب مزيد من سفك الدماء الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دعت لقمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل بمشاركة إقليمية ودولية في محاولة لإيجاد تهدئة ووضع حل عادل للقضية الفلسطينية يجنبها المزيد من المواجهات في فلسطين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن القمة قد تجد حلولًا جذرية للقضية، لأن هناك دولًا مؤثرة سوف تشارك فيها إلى جانب مصر، بعد أن تمت دعوة الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر، مشيرًا إلى أنها ستنتج حلولًا حقيقية ومهمة لهذا الصراع الحالي.

قمة أردنية غدًا بمشاركة الرئيس السيسي

وتابع، أنه يوجد قمة، غدًا الأربعاء، في الأردن بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستتطرق للقضية الفلسطينية وستكون جنبًا إلى جنب لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تأكيد على دعم الولايات لإسرائيل ثم سيحاول إيجاد حل للصراع وعدم تصعيده ليصبح صراعًا إقليميا وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من لقاء.