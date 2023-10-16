"الحرازين": قمة السلام التى دعا لها الرئيس السيسى تمثل بارقة أمل لإنهاء الصراع

قال جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن قمة القاهرة للسلام التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل بارقة أمل لإنهاء الصراع القائم بالمنطقة وتحييدها من حالة انفجار قد يطال الجميع.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة تعتمد على مجموعة من المسارات وهي وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، ووقف محاولة تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القرار صدر بحقه مجموعة من القرارات باجتماع مجلس الأمن القومي المصري، ليرسل رسالة للعالم أن مصر لن تقف مكتوفة اليد أمام كل ما يجري في المنطقة لأن من مصلحة مصر أن يكون هناك آمان بالمنطقة.

الرئيس السيسي يحاول خلق آفاق لعملية سلام

وتابع أن الجهود التي تبذلها مصر معروفة، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجرتها مصر مع كافة دول العالم لخلق مسار سياسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يحاول خلق آفاق لعملية سلام والعودة لطاولة المفاوضات، وأنه يجب الضغط على الجانب الإسرائيلي دوليًا لوقف عدوانه والإلتزام بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات، وكذلك فتح المجال في خطة خارطة طريق تكون بضمان المجتمع الدولي.