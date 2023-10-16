"حقوق الإنسان" بالنواب: الدعوة المصرية لعقد قمة دولية تستهدف تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، موضحًا أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التي تشغل العالم على مر السنين الممتدة منذ عام ١٩٤٨.

وقال رضوان: تتطلع مصر إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل لهذه القضية، موضحا أن دعوة مصر لعقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية يستهدف التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة.

وأضاف: تاريخ مصر العريق ودورها الريادي في الشرق الأوسط يجعلها قوة رائدة في مجال السلام من خلال الوساطة بين القوى الدولية ومنذ عقود، تعمل مصر على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول وفي ضوء ذلك، تعتبر مصر أن عقد قمة دولية لبحث القضية الفلسطينية يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار النائب رضوان إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة ومستجدات مستمرة، ومن المهم أن تتعامل معها الدول المعنية بشكل جماعي ومنسق، واستطرد قائلا: وتعتبر مصر أن القمة الدولية ستوفر منصة للتشاور والحوار بين الدول المعنية، وتعزز التفاهم المشترك وتبحث عن حلول واقعية وعادلة للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا من الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، وقد قامت بدور رئيسي في عدة مبادرات ومفاوضات سابقة تعود إلى عام 1977، حيث قدم الرئيس المصري الراحل أنور السادات مبادرة السلام التي أفضت إلى اتفاقية كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأضاف: وفي عام 2002، قدمت الجامعة العربية مبادرة السلام العربية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

وقال رضوان: القمة الدولية المقترحة ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضيها المحتلة كما تناقش واقع الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني.

وأوضح أنه من المهم أن تشارك في القمة جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك الدول العربية والدول الإسلامية والدول الكبرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ويجب أن تكون القمة منصة شاملة تتيح للأطراف المشاركة التعبير عن آرائها ومواقفها وتبادل الأفكار والخبرات لتحقيق التوافق والتعاون.

وقال: وتعزز مصر أهمية التعاون الدولي والحوار المستمر لبحث القضية الفلسطينية، وتؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. وتدعو مصر إلى استخدام كل الوسائل السلمية لتحقيق السلام وتجنب العنف والتصعيد.

واختتم النائب طارق رضوان قائلا: "تدعو مصر إلى عقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، وتؤكد أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، موضحا أن مصر تأمل في أن تكون القمة فرصة لتعزيز التفاهم والتعاون الدولي وتحقيق العدالة والسلام في الشرق الأوسط.