الإثنين 16 أكتوبر 2023
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سياسي

خبير دولي: الرئيس السيسي أكد على ثبات الموقف المصري المناهض لممارسات الاحتلال

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود مهران

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، والتي أكدت على ثبات الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، فضلا عن تحذيراته من تفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة جراء حصار الاحتلال.

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وأكد مهران، في تصريحات له، أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تجريم ممارسات الاحتلال غير الإنسانية ضد المدنيين والأطفال والنساء من أهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر سباقة دومًا لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ودعوتها المستمرة بضرورة العودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي، ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي خلال لقائه بوزير خارجية فرنسا، أكد على مخاطر سياسات التجويع والحصار الإسرائيلي على غزة، والتي جاءت متماشية تمامًا مع أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر العقوبات الجماعية ويلزم إسرائيل بتوفير احتياجات المدنيين في الأراضي المحتلة وعدم تجويعهم أو حرمانهم من الرعاية.

ولفت إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه مأساة غزة، مشددًا على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ملزمان بالتدخل لحماية المدنيين، داعيًا قوات الاحتلا الإسرائيلي لوقف فوري لسياساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد استاذ القانون الدولي، علي ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، والاتزام بقواعد القانون الدولي وإنهاء حالة الاحتلال، مشيرًا الي أنه الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

الدكتور محمد محمود مهران القانون الدولي السيسي القضية الفلسطينية الحصار الإسرائيلى

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